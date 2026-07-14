Президент Путин разрешил главному добывающему активу «Роснефти» в ХМАО не раскрывать информацию

Президент России Владимир Путин включил ООО «РН-Юганскнефтегаз» — ключевое добывающее предприятие НК «Роснефть» в Ханты-Мансийском автономном округе — в перечень компаний, которым разрешено самостоятельно определять состав и объем подлежащей раскрытию информации.
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