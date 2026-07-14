Faktologia.com ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Faktologia.com – Основано на фактах

76 подписчиков

Президент Путин разрешил главному добывающему активу «Роснефти» в ХМАО не раскрывать информацию

Президент Путин разрешил главному добывающему активу «Роснефти» в ХМАО не раскрывать информацию

Президент России Владимир Путин включил ООО «РН-Юганскнефтегаз» — ключевое добывающее предприятие НК «Роснефть» в Ханты-Мансийском автономном округе — в перечень компаний, которым разрешено самостоятельно определять состав и объем подлежащей раскрытию информации.

Вернуться к статье