"Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних

На днях в Иркутске во время конфликта между подростками ударом ножа в шею убили девятиклассника. В соцсетях сразу же появилась версия, что малолетние преступники просто хотят быть похожими на героев сериала "Слово пацана" - отсюда агрессия и немотивированная жестокость.