Мировое обозрение

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В антибелорусском сценарии сателлиты США получили новые роли

В антибелорусском сценарии сателлиты США получили новые роли

Белорусский вопрос по-прежнему остается под пристальным вниманием Запада. США и Евросоюз, провалив попытку государственного переворота в 2020 году, все еще не оставляют надежд на дестабилизацию обстановки в республике, преследуя собственные цели.

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