К данному моменту Россия обладает запасами угля, превышающими столетний запас, что свидетельствует о ее непреходящей роли ключевого игрока на мировом энергетическом ландшафте, несмотря на западные санкции.
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