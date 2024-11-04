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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«У нас всего один шанс»: Ubisoft объяснила, почему перенос Assassin's Creed Shadows был необ...

«У нас всего один шанс»: Ubisoft объяснила, почему перенос Assassin's Creed Shadows был необ...

«У нас всего один шанс»: Ubisoft объяснила, почему перенос Assassin's Creed Shadows был необходимПродюсер Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté) на организованном BAFTA в Лондоне мероприятии прокомментировал недавний перенос Assassin’s Creed Shadows и важность игры для Ubisoft.

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