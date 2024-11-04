«У нас всего один шанс»: Ubisoft объяснила, почему перенос Assassin's Creed Shadows был необ...

«У нас всего один шанс»: Ubisoft объяснила, почему перенос Assassin's Creed Shadows был необходимПродюсер Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté) на организованном BAFTA в Лондоне мероприятии прокомментировал недавний перенос Assassin’s Creed Shadows и важность игры для Ubisoft.