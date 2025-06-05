Госдеп США согласовал сделку на $325 млн по обслуживанию Abrams для Кувейта

Госдепартамент США согласовал сделку по обслуживанию танков Abrams и сопутствующего оборудования, стоящих на вооружении армии Кувейта, сообщило агентство Пентагона по сотрудничеству в сферах обороны и безопасности (DSCA).
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