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Военное обозрение

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Замглавы офиса Зеленского представил карту, согласно которой Россия к концу 2026 года «собирается» взять под контроль Одессу, Харьков и Киев

Замглавы офиса Зеленского представил карту, согласно которой Россия к концу 2026 года «собирается» взять под контроль Одессу, Харьков и Киев

Карта, что характерно, на английском языке.

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