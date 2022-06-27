Что следует знать о пробковой подложке

Российский рынок все активнее пестрит многообразием ламината и паркетной доски. Главное достоинство таких напольных покрытий в несложности их укладки, особенно если мужчина обладает навыками или хотя бы раз сталкивался с техникой укладки ламината.
Российский рынок все активнее пестрит многообразием ламината и паркетной доски. Главное достоинство таких напольных покрытий в несложности их укладки, особенно если мужчина обладает навыками или хотя бы раз сталкивался с техникой укладки ламината.
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