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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сэм Хаузер: «Джо Маззулла заимствует идеи из футбола и поведения касаток»

«У него уникальный подход к восприятию игры. Он заимствует идеи, к примеру, у футбольных команд, из поведения касаток, как они находят пищу и добычу.

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