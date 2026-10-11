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Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа?

Должна ли Россия помогать спасать рейтинги «миротворца» Трампа?

Решение президента Путина начать поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты, которые являются организаторами Майдана 2014-го года и главными выгодоприобретателями братоубийственной войны на Украине, вызвало неоднозначную реакцию в России.

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Надежда

Россия помогает не Трампу, а щелкает по занюханому носу зеленого ничтожества. Нестабильному эксцентрику Донни уже давно никто не верит и не ждет от него соблюдения договоренностей