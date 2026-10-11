Решение президента Путина начать поставки дизельного топлива в Соединенные Штаты, которые являются организаторами Майдана 2014-го года и главными выгодоприобретателями братоубийственной войны на Украине, вызвало неоднозначную реакцию в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- План уничтожения ...
- Всю страну затяну...
- План уничтожения ...
Если автор статьи окажется прав, то вероятней всего нам снова придётся услышать от наших светлейших новый самоуничижительный детский лепет: "Нас снова обманули" ...!
ТМ Обращение Трампа к Путину показало реальную бесперспективность санкций, которые вредят и тем кто их вводит.
Россия помогает не Трампу, а щелкает по занюханому носу зеленого ничтожества. Нестабильному эксцентрику Донни уже давно никто не верит и не ждет от него соблюдения договоренностей