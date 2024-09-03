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Волки-людоеды в Индии снова ранили трёх женщин и растерзали трёхлетнюю девочку

Волки-людоеды в Индии снова ранили трёх женщин и растерзали трёхлетнюю девочку

Местные власти не могут справиться с опасной стаей уже полгода.В первый и второй дни осени волки-людоеды в индийском штате Уттар-Прадеш совершили очередное нападение на людей.

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