Украина потерпела неудачу в попытке привлечь страны Глобального Юга на свою сторону

БУРГЕНШТОК (ИА Реалист). Страны Глобального Юга — Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия не присоединились к совместному заявлению, составленному по завершению саммита по вопросам мира на территории бывшей Украины, который прошел 15-16 июня на швейцарском курорте Бургеншток неподалеку от Люцерна.