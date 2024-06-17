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Украина потерпела неудачу в попытке привлечь страны Глобального Юга на свою сторону

Украина потерпела неудачу в попытке привлечь страны Глобального Юга на свою сторону

БУРГЕНШТОК (ИА Реалист). Страны Глобального Юга — Индия, Индонезия, Южная Африка и Саудовская Аравия не присоединились к совместному заявлению, составленному по завершению саммита по вопросам мира на территории бывшей Украины, который прошел 15-16 июня на швейцарском курорте Бургеншток неподалеку от Люцерна.

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