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Доходность ОФЗ не покрывает риски дефицита бюджета, уровня «ключа» и геополитики

Высокий уровень доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) перестал покрывать риски от дефицита бюджета, неопределенности траектории ключевой ставки и геополитической напряженности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов из управляющих компаний (УК).

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