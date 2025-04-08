"Ъ": МЧС обяжет владельцев маломерных судов иметь при себе документы

Всех владельцев маломерных судов могут обязать возить с собой удостоверение личности. Об этом, ссылаясь на разработанный МЧС России проект правил пользования маломерными плавсредствами, сообщает газета "Коммерсантъ" ("Ъ").
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