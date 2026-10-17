Складной смартфон Apple оказался в дефиците, а перекупщики требуют за него на 7000 юаней больше официальной цены Предварительные заказы на первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, открылись вечером 16 октября и сразу превзошли ожидания компании.
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