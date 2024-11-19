«Есть основания ожидать, что они там появятся»: Пентагон не смог доказать присутствие военных КНДР в Курской области Пентагон до сих пор не имеет доказательств якобы присутствия северокорейских военных в Курской области и их участия в боях против ВСУ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
У России есть все основания предположить, что все решения о нападении на Россию принимаются в здании Пентагона поэтому есть все основания это здание уничтожить!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии