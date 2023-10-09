SUSANIN
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SUSANIN

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Минсоцполитики Удмуртии отказалось выплачивать матпомощь ветерану СВО за второе ранение

Минсоцполитики Удмуртии отказалось выплачивать матпомощь ветерану СВО за второе ранение

Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд Удмуртии обязал Минсоцполитики республики повторно рассмотреть заявление участника специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР об оказании материальной помощи в связи с получением ранения.

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