Минсоцполитики Удмуртии отказалось выплачивать матпомощь ветерану СВО за второе ранение

Глазов. Удмуртия. Глазовский райсуд Удмуртии обязал Минсоцполитики республики повторно рассмотреть заявление участника специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР об оказании материальной помощи в связи с получением ранения.
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