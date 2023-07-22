Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина»«Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии.
Да, неплохо было бы настоятельно им напомнить вот об этом
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если "Польша получила города Бреслау, Гданьск, Зелёна-Гура, Легница, Щецин", кто в этом был виноват?
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9 час.
Петр Паринов
Пидарасов во власти пшеков надо на вилы показательно, чтобы для других
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5 час.
Виктор Журавлев
На Ялтинской конференции в феврале 1945 года, где решался вопрос в том числе и о границах Польши, Рузвельт заметил, что "Польша была источником неприятностей в течение более 500 лет". Эту гадину не любит никто! Что касается заявления Путина, то в принципе ни Рузвельт, ни Черчилль не возражали против передачи Польше части земель Восточной Пруссии. Спор шёл линии Керзона. Рузвельт предложил, а Черчилль поддержал несколько изменить линию Керзона и передать Польше Львов и некоторые другие области. На что Сталин блестяще парировал так: "Линия Керзона была изобретена не русскими. Она была намечена Керзоном, Клемансо и представителями США на конференции 1919 года. Ленин с этим не был согласен. Но русские уже отступили от этой позиции Ленина, а теперь вы хотите, чтобы Россия взяла себе меньше, чем соглашались ей дать Керзон и Клемансо. Это было бы постыдно. Украинцы сказали бы, что Сталин и Молотов - менее надёжные защитники России, чем Керзон и Клемансо". Молодец Сталин!
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1 час.
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