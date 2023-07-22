Да, неплохо было бы настоятельно им напомнить вот об этом

Виктор Журавлев

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года, где решался вопрос в том числе и о границах Польши, Рузвельт заметил, что "Польша была источником неприятностей в течение более 500 лет". Эту гадину не любит никто! Что касается заявления Путина, то в принципе ни Рузвельт, ни Черчилль не возражали против передачи Польше части земель Восточной Пруссии. Спор шёл линии Керзона. Рузвельт предложил, а Черчилль поддержал несколько изменить линию Керзона и передать Польше Львов и некоторые другие области. На что Сталин блестяще парировал так: "Линия Керзона была изобретена не русскими. Она была намечена Керзоном, Клемансо и представителями США на конференции 1919 года. Ленин с этим не был согласен. Но русские уже отступили от этой позиции Ленина, а теперь вы хотите, чтобы Россия взяла себе меньше, чем соглашались ей дать Керзон и Клемансо. Это было бы постыдно. Украинцы сказали бы, что Сталин и Молотов - менее надёжные защитники России, чем Керзон и Клемансо". Молодец Сталин!