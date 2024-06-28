Пропавшую при сходе поезда в Коми девочку нашли погибшей под вагоном

По версии следствия, она скончалась сразу от полученных травм.Фото: zmsut.sledcom.ru Пропавшего при сходе поезда в Коми подростка обнаружили погибшим, тело девочки нашли под вагоном, сообщает Telegram-канал Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии