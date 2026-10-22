Алматинские шахматисты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на юношеском чемпионате мира ФИДЕ, который прошел в испанском городе Рокетас-де-Мар, передает inAlmaty.
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