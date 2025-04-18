Состояние энергетики на Украине оценили

Украина не сделала ничего грандиозного в обороне своей энергосистемы, а деятельность Киева в этой сфере больше связана с коррупционными скандалами, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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