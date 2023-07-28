Экс-судья Кондрат заслушала свой приговор в «особом» платье

Приговор бывшей судье Арбитражного суда столицы Елене Кондрат вынес Московский городской суд. Жене экс-заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы и штраф в размере 77,9 миллиона рублей.
Приговор бывшей судье Арбитражного суда столицы Елене Кондрат вынес Московский городской суд. Жене экс-заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы и штраф в размере 77,9 миллиона рублей.
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