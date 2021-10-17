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В Сербии модернизировали российский зенитный комплекс «Стрела-10М»

В Сербии модернизировали российский зенитный комплекс «Стрела-10М»

Модернизированный вариант зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М», позволяющий снизить его заметность, был представлен на 10-й Международной выставке вооружений и военной техники «Партнер-2021», 15 октября сообщает «Российская газета».

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