В Сербии модернизировали российский зенитный комплекс «Стрела-10М»

Модернизированный вариант зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М», позволяющий снизить его заметность, был представлен на 10-й Международной выставке вооружений и военной техники «Партнер-2021», 15 октября сообщает «Российская газета».
Популярные статьи
- Аукнулась русофобия Санду: в Москве кишинёвские делегации безуспешно обивают порог штаб-квартиры Газпрома
- Переговоров больше не будет: Медведев написал жёсткую статью про Украину, Зеленского и украинскую власть. Разбор Klymenko Time
- Пытки и убийства мирных жителей: в США экс-добровольцев «Правого сектора» подозревают в военных преступлениях
Свежие комментарии