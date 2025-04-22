Что задумал Киев? ВСУ нарушили перемирие, стягивая силы к Запорожью

По его словам, ВСУ перебросили дополнительные силы на ореховское и степногорское направления. Среди прибывших подразделений отмечены специальные группы, обученные западными специалистами, оснащенные ударными беспилотниками.
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