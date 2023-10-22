Арестованы еще двое по громкому делу об избиении прохожих в Петербурге

Еще два фигуранта дела об избиении прохожих группой лиц в Петербурге арестованы. По решению суда, под стражу взяты уроженцы Узбекистана и Челябинской области Рахимжон Турдиев и Ахмед Мухаев, сообщает «Коммерсант».