Арестованы еще двое по громкому делу об избиении прохожих в Петербурге

Еще два фигуранта дела об избиении прохожих группой лиц в Петербурге арестованы. По решению суда, под стражу взяты уроженцы Узбекистана и Челябинской области Рахимжон Турдиев и Ахмед Мухаев, сообщает «Коммерсант».
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