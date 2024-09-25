Родители школьников Северного округа накануне начала нового учебного года проверили автопарк оператора питания

Родители школьников Северного округа накануне начала нового учебного года проверили автопарк оператора питанияОдним из ключевых звеньев, обеспечивающих бесперебойную и своевременную доставку питания в детские сады и школы, является специализированный автотранспорт.
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