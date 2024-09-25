Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
  • Ивановна
    Поздравляю и желаю удачи в дальнейшемКулинары из Ховри...
  • Николаевна
    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

Родители школьников Северного округа накануне начала нового учебного года проверили автопарк оператора питания

Родители школьников Северного округа накануне начала нового учебного года проверили автопарк оператора питания

Родители школьников Северного округа накануне начала нового учебного года проверили автопарк оператора питанияОдним из ключевых звеньев, обеспечивающих бесперебойную и своевременную доставку питания в детские сады и школы, является специализированный автотранспорт.

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