Болеем за «Бузулук» в прямой трансляции Новоаннинский - Суровикино https://vk.com/video-223700787_456239210?list=e9a1d15d0edc008c45 Счёт 7:1 - в пользу новоаннинцев.
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Болеем за «Бузулук» в прямой трансляции Новоаннинский - Суровикино https://vk.com/video-223700787_456239210?list=e9a1d15d0edc008c45 Счёт 7:1 - в пользу новоаннинцев.