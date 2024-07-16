Российские и китайские корабли провели охоту за подлодкой условного противника

Морская часть военно-морского учения ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая "Морское взаимодействие – 2024" началась с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена "вражеская" подводная лодка.