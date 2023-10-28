Премьер Словакии не против выделять Украине финансовую помощь, но под гарантии

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с призывом о продолжении процесса выделения Украине финансовой помощи, но отметил, что делать это необходимо под гарантии того, что средства Евросоюза не будут «присвоены».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии