Глава СК России поручил доложить о ходе проверки информации о мошенничестве в Краснодарском крае

В соцмедиа размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину, в котором жительница Краснодарского края сообщает о том, что её родственники пытаются завладеть долей в собственности на дом, который принадлежит ей и ее ребенку-инвалиду.
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