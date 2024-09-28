Корабль SpaceX Dragon Crew-9 с россиянином и американцем отправился на МКС В 20:17 по мо...

Корабль SpaceX Dragon Crew-9 с россиянином и американцем отправился на МКСВ 20:17 по московскому времени ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с комплекса SLC-40, расположенного на северной оконечности мыса Канаверал в штате Флорида.
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