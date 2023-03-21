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Собянин: Реконструированная поликлиника на проспекте Вернадского приняла первых пациентов

Собянин: Реконструированная поликлиника на проспекте Вернадского приняла первых пациентов

Филиал поликлиники №8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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