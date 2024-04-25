Парламентарий выступил с инициативой проверить законность выделения жилья в городе.Депутат Государственной думы России Сергей Миронов заявил о поступающих в его адрес жалобах жителей Мариуполя засилье мигрантов.
Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о засилье мигрантов в Мариуполе
Комментарии
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ИЩ
Иван Щукин
Завозят эту "саранчу" значит кому то это выгодно! Самое удивительное то что жители Донбасса совместно с Армией России с большим трудом освободили Мариуполь от бандеровской саранчи сейчас завозят в Мариуполь Среднеазиатскую саранчу! Ищите кому это выгодно господин депутат Государственной думы России Сергей Миронов!
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15 час.
Россиянин
Кому выгодно? Застройщикам разумеется. Дешевая рабсила, больше прибыли.
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2 час.
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