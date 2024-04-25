ИЩ

Иван Щукин

Завозят эту "саранчу" значит кому то это выгодно! Самое удивительное то что жители Донбасса совместно с Армией России с большим трудом освободили Мариуполь от бандеровской саранчи сейчас завозят в Мариуполь Среднеазиатскую саранчу! Ищите кому это выгодно господин депутат Государственной думы России Сергей Миронов!