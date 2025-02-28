Fox News: Дональд Трамп выгнал украинского лидера Владимира Зеленского

Президент США Дональд Трамп выгнал украинского лидера Владимира Зеленского после перепалки во время их встречи в Вашингтоне, сообщает журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на собеседников в Белом доме.
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