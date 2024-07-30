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В Екатеринбурге почти на месяц закрыли популярные бани

В Екатеринбурге почти на месяц закрыли популярные бани

Бани "Космос" загорелись сразу после открытия. Теперь их решили закрыть на ремонт.В Екатеринбурге почти на месяц закрыли популярные бани "Космос".

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