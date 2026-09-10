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ТАСС

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Во Владимирской области членов ОПГ задержали за организацию незаконной миграции

Во Владимирской области членов ОПГ задержали за организацию незаконной миграции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Владимирской области задержали семерых участников двух организованных преступных групп по делу об организации незаконной миграции, возбуждены уголовные дела, пятеро фигурантов арестованы.

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