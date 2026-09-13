Дональд Трамп отменит пошлины на ирландский виски

Президент США Дональд Трамп на турнире в Дунбеге объявил о планах отмены пошлин на ирландский виски. 12 сентября он высказал желание видеть объединенную Ирландию, не исключая референдум по этому вопросу.
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