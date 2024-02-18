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В госпитале Севастополя скончался замкомандующего 18-й армии

В госпитале Севастополя скончался замкомандующего 18-й армии

В севастопольском госпитале от полученных ранений скончался гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, замкомандующего 18-й армии и командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного Флота.

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