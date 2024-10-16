В больницы Набережных Челнов поступили новые эндоскопические стойки

В поликлиники Набережных Челнов поступили новые эндоскопические стойки для проведения колоноскопии. Пациенты челнинских поликлиник N°5 и N°9 уже начали проходить обследования на новых аппаратах, которые были переданы по нацпроекту «Здравоохранение».
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