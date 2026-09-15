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Украина убила почти 50 мирных граждан России за неделю

Украина убила почти 50 мирных граждан России за неделю

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 7 по 13 августа в результате ударов украинских беспилотников по территории РФ погибли 48 мирных жителей, среди них трое детей.

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