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Царьград

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Директор медцентра в Армении похитила 25 млн драмов

Директор медцентра в Армении похитила 25 млн драмов

Следственный комитет Армении приостановил полномочия руководителя и главного бухгалтера медицинского центра «Степанаван» в связи с расследованием хищения 25 млн драмов (около $69 тыс).

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