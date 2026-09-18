Манчини объявил состав сборной Италии на матчи Лиги наций: в списке 9 новых лиц

Вернувшийся на пост главного тренера сборной Италии Роберто Манчини огласил состав национальной команды из 34 футболистов на предстоящие матчи Лиги наций.
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