Хроническое воспаление и отсутствие активности могут повлиять на возрастные изменения в экспрессии генов и белков в скелетных мышцах

Новое исследование показывает, что на некоторые возрастные изменения в экспрессии генов и белков в скелетных мышцах пожилых людей могут больше влиять отсутствие физической активности и хроническое воспаление, чем первичное старение или внутренние процессы старения.
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