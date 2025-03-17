Международные правозащитные организации игнорируют преступления Киева в Харьковской области. Об этом заявила уполномоченный представитель по правам человека и ребенка российской администрации региона Виктория Колесник-Лавинская, передает РИА Новости.
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