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США потребовали от Израиля гарантий соблюдения гуманитарного права в Газе

США потребовали от Израиля гарантий соблюдения гуманитарного права в Газе

США потребовали от Израиля к середине марта предоставить письменные гарантии, что государство будет придерживаться норм международного права при использовании американского оружия и не помешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

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