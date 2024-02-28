США потребовали от Израиля гарантий соблюдения гуманитарного права в Газе

США потребовали от Израиля к середине марта предоставить письменные гарантии, что государство будет придерживаться норм международного права при использовании американского оружия и не помешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
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