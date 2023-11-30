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Лига Европы. «Аталанта» сыграет со «Спортингом», «Ливерпуль» примет ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» против «Серветта»

Лига Европы. «Аталанта» сыграет со «Спортингом», «Ливерпуль» примет ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» против «Серветта»

«Вильярреал» примет «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» будет противостоять «Серветту».

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