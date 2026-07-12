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Жизнь под прицелом камер: почему за роскошными декорациями детей Филиппа Киркорова скрывается недетская усталость

Жизнь под прицелом камер: почему за роскошными декорациями детей Филиппа Киркорова скрывается недетская усталость

На многочисленных снимках в Сети наследники Филиппа Киркорова часто предстают с на удивление серьезными, сосредоточенными лицами.

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