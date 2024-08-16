Для устранения проблем с межведомственным взаимодействием создан Координационный совет по решению министра обороны Белоусова.
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Для устранения проблем с межведомственным взаимодействием создан Координационный совет по решению министра обороны Белоусова.
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