Reuters: Китай отказался от участия в конференции по Украине из-за отсутствия РФ

Китай информировал правительства других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине (пройдет 15 и 16 июня, приглашены около 160 государств), поскольку условия для его участия не были выполнены, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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