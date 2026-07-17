Жителей российского региона предупредили о сильных ливнях

В центре европейской части России наступает резкое потепление. Как сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, после холодной ночи воздух в средней полосе прогреется до 20-22 градусов, а к воскресенью — до 27-28 градусов.